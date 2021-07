Covid, focolaio in un campeggio a Fondi: aumentano i positivi ma in 350 non si presentano per fare il tampone (Di giovedì 29 luglio 2021) Desta preoccupazione il focolaio scoppiato in un campeggio sul mare a Fondi, città in provincia di Latina. Lo scorso 28 luglio si era infatti registrato presso il camping del litorale laziale un cluster di 9 persone fra turisti e dipendenti. Leggi anche:Covid, focolaio in un campeggio a Fondi: 9 positivi tra personale e turisti focolaio in un campeggio a Fondi Subito dopo aver scoperto l’esistenza di questo focoalaio l’Asl di Latina si è subito attivata per fare tamponi a tappeto a tutto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 luglio 2021) Desta preoccupazione ilscoppiato in unsul mare a, città in provincia di Latina. Lo scorso 28 luglio si era infatti registrato presso il camping del litorale laziale un cluster di 9 persone fra turisti e dipendenti. Leggi anche:in un: 9tra personale e turistiin unSubito dopo aver scoperto l’esistenza di questo focoalaio l’Asl di Latina si è subito attivata pertamponi a tappeto a tutto ...

