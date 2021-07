Activision Blizzard ha assunto WilmerHale lo studio legale che aiutò Amazon a fermare i sindacati – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 29 luglio 2021) Activision Blizzard si è affidata a WilmerHale, il celebre studio legale che aiutò Amazon a fermare l’ingresso dei sindacati tra i suoi lavoratori.. Il caos che si è scatenato all’interno di Activision Blizzard si arricchisce di un nuovo dettaglio. Dopo che sono emersi dei comportamenti inadatti all’interno della compagnia e dopo la “risposta stonata” di Activision, il CEO Bobby Kotick ha promesso che l’azienda si sarebbe affidata a degli specialisti per rivedere le proprie politiche ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 luglio 2021)si è affidata a, il celebrechel’ingresso deitra i suoi lavoratori.. Il caos che si è scatenato all’interno disi arricchisce di un nuovo dettaglio. Dopo che sono emersi dei comportamenti inadatti all’interno della compagnia e dopo la “risposta stonata” di, il CEO Bobby Kotick ha promesso che l’azienda si sarebbe affidata a degli specialisti per rivedere le proprie politiche ...

Advertising

ilpost : Le molestie e le discriminazioni in Activision Blizzard - CiaobyDany : RT @ShooterHatesYou: La storia incredibile delle molestie in Activision Blizzard - ShadowEdo : RT @ShooterHatesYou: La storia incredibile delle molestie in Activision Blizzard - DameeXV : RT @ShooterHatesYou: La storia incredibile delle molestie in Activision Blizzard - Stronza : RT @ilpost: Dopo un’indagine durata due anni, è stata fatta causa all’azienda di #videogiochi Activision Blizzard per il trattamento riserv… -