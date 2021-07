VerificaC19, ecco come funziona l’app per controllare il green pass (Di mercoledì 28 luglio 2021) A partire dal 6 agosto per accedere a diverse attività sarà necessario esibire il freen pass. I controlli, che dovranno essere effettuati dai gestori o da eventuali delegati, avverranno attraverso l’app VerificaC19. Sarà sufficiente inquadrare il codice QR per controllare la validita’ del certificatl’applicazione è stata sviluppata dal ministero della Salute ed è già disponibile per i dispositivi Android e iOS L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) A partire dal 6 agosto per accedere a diverse attività sarà necessario esibire il freen. I controlli, che dovranno essere effettuati dai gestori o da eventuali delegati, avverranno attraverso. Sarà sufficiente inquadrare il codice QR perla validita’ del certificatlicazione è stata sviluppata dal ministero della Salute ed è già disponibile per i dispositivi Android e iOS L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

