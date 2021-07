Ufficiale | Sergi Gómez all’Espanyol dal Siviglia

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Nuovo arrivo in casa dell‘Espanyol: si tratta del difensore. Lo spagnolo classe 1992, che è cresciuto passando tra le fila del Barcellona U16 fino ad arrivare a a giocare per il Barcellona B, senza mai passare con la squadra che milita nella Liga, è maturato nel Celta Vigo, dove ci è rimasto dal 2014 al 2018, per poi passare al, squadra dalla quale è stato prelevato d. Questo il Tweet della squadra Spagnola: ??????? ?? ????? ????????.#RCDE #Perico pic.twitter.com/T7nUxKyzZd — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) July 28, 2021 Foto: Sito ...

tcm24com : Ufficiale: il Siviglia saluta Sergi Gomez, va all'Espanyol #Siviglia #Espanyol #Gomez -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Sergi

