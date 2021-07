Uboldo | un euro a pizza per far tornare a sorridere Jessica

(Di mercoledì 28 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color In questi giorni sono tutti mobilitati per aiutareDi Ciommo, la 28enne diche si trova in stato vegetativo da quando è stata colpita da un aneurisma: associazioni locali e un gruppo diioli d’Italia, colpiti dalla sua storia, hanno deciso di attivarsi per lanciare delle raccolte fondi che serviranno a pagare le tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title ...

Ultime Notizie dalla rete : Uboldo euro

Per Lu - Ve spa , azienda ditra i leader mondiali nella produzione di scambiatori di calore , la ripresa è già iniziata. ... Il portafoglio ordini al 30 giugno 2021 ammonta 146,3 milioni di(...Ero dopo il primo ponte superata l'uscita di Saronno, verso quella di Origgio/, un ponte di ... Io me la sono cavata con un danno da 1000e un grosso spavento , ma sono cose che non ...ORIGGIO – Malgrado i cartelli che indicano di ridurre la velocità tantissimi automobilisti esagerano schiacciando l’acceleratore quando percorrono via per Lainate. Il rettilineo, ...Pizzerie unite per riaccendere il sorriso di Jessica Di Ciommo, la giovane nata a Legnano e residente a Uboldo che si trova in stato di minima coscienza dopo essere stata colpita da un'emorragia cereb ...