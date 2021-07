Ubisoft | 500 sviluppatori firmano una lettera contro la società francese e Activision – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 28 luglio 2021) In risposta al caso diBlizzard, 500dihanno firmato unala, quella americana e l’intera industria.. Nel mentre i dipendenti diBlizzard protestanolain risposta ai sistematici abusi subiti, anche 500che lavorano o hanno lavorato perhanno deciso di condividere unache critica non solo le due compagnie citate, ma chiede all’intera industria di unirsi ...

In risposta al caso di Activision Blizzard, 500 sviluppatori di Ubisoft hanno firmato una lettera contro la società francese, quella americana e l'intera industria.. Nel mentre i dipendenti di Activision Blizzard protestano contro la società in risposta ai sistematici abusi subiti, anche 500 sviluppatori che lavorano o hanno lavorato per Ubisoft hanno deciso di condividere una lettera che critica non solo le due compagnie citate, ma chiede all'intera industria di unirsi ...

Le proteste dei dipendenti di Activision Blizzard hanno risvegliato tutto l'ambiente videoludico, anche i dipendenti di Ubisoft si schierano.