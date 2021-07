Tre immigrati stuprano 18enne, ma il giudice li scarcera (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tre uomini tra i 18 ai 21 anni di età, che provengono da Siria e Iraq e risiedono in Germania dal 2015, avrebbero teso una trappola a una giovane Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tre uomini tra i 18 ai 21 anni di età, che provengono da Siria e Iraq e risiedono in Germania dal 2015, avrebbero teso una trappola a una giovane

Ultime Notizie dalla rete : Tre immigrati Tre immigrati stuprano 18enne, ma il giudice li scarcera Sta montando l'indignazione nell'opinione pubblica tedesca a causa della vicenda in cui risultano coinvolti tre immigrati , due cittadini siriani e un iracheno, accusati di avere picchiato e stuprato una 18enne. Gli indagati hanno 18, 20 e 21 anni di età, non sono parenti tra di loro e sono emigrati in ...

Caporalato, nella casa della fatica tra i pachistani sfruttati: A noi basta lavorare Nelle stanze, grandi e spoglie, tre o quattro letti ciascuna, intervallati da mobili attempati. Ma ... sottopagano i soci che, in molti casi, sono reclutati tra gli immigrati . Questi ultimi, per ...

