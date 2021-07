Tra qualche anno ci sarà lei al posto di Simone Biles? (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non le manca la tenacia (si allena ogni giorno), la spavalderia (si è esibita davanti a un pubblico), né, tantomeno, la tenerezza: aveva solo tre anni, Emma Rester, quando ha volteggiato nello studio sotto gli occhi orgogliosi di sua madre e di Ellen DeGeneres, 63. In puro «spirito olimpico», come ha scritto su Instagram, la presentatrice americana ha riproposto un momento di sei anni fa in cui la “mini ginnasta” di El Paso si è presentata nel suo show con la mamma per eseguire alcune figure di artistica. In body viola elettrico, Emma ha eseguito davanti al pubblico diversi esercizi, dal corpo libero alle verticali, dalla sbarra ai salti mortali. Ed è stata ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 28 luglio 2021) Non le manca la tenacia (si allena ogni giorno), la spavalderia (si è esibita davanti a un pubblico), né, tantomeno, la tenerezza: aveva solo tre anni, Emma Rester, quando ha volteggiato nello studio sotto gli occhi orgogliosi di sua madre e di Ellen DeGeneres, 63. In puro «spirito olimpico», come ha scritto su Instagram, la presentatrice americana ha riproun momento di sei anni fa in cui la “mini ginnasta” di El Paso si è presentata nel suo show con la mamma per eseguire alcune figure di artistica. In body viola elettrico, Emma ha eseguito davanti al pubblico diversi esercizi, dal corpo libero alle verticali, dalla sbarra ai salti mortali. Ed è stata ...

