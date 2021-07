Tokyo 2020, Montano: “Meraviglioso chiudere una carriera così” (Di mercoledì 28 luglio 2021) “E’ una carriera infinita? E’ una carriera finita”. così Aldo Montano risponde, sorridendo, ai giornalisti dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella sciabola a squadre maschile a Tokyo 2020 che chiude la sua lunga carriera. Credo sia giusto arrivare qua, l’ho aspettata un anno in più rispetto a quello che avevo preventivato, ho sofferto tanto perchè ho un sacco di problemi e di dolori. Va bene così. E’ stato un anno veramente difficile e complicato ed ho dovuto gestire un problema serio ed è una gioia essere arrivato qua, competitivo e aver dato il ... Leggi su funweek (Di mercoledì 28 luglio 2021) “E’ unainfinita? E’ unafinita”.Aldorisponde, sorridendo, ai giornalisti dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella sciabola a squadre maschile ache chiude la sua lunga. Credo sia giusto arrivare qua, l’ho aspettata un anno in più rispetto a quello che avevo preventivato, ho sofferto tanto perchè ho un sacco di problemi e di dolori. Va bene. E’ stato un anno veramente difficile e complicato ed ho dovuto gestire un problema serio ed è una gioia essere arrivato qua, competitivo e aver dato il ...

