Tokyo 2020 | Bordignon argento nel sollevamento pesi

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Arriva dalun'altra medaglia italiana alle Olimpiadi di. È di Giorgiacategoria 64 kg: sicuramente una delle più sorprendenti della storia recente dello sport italiano, prima nella storia del settore femminile. Giorgia, in pratica, ha ottenuto, tre successi nelcategoria 64kg. Oltre al traguardo più importante, la medaglia d', ha stabilito un doppio record italiano: 104 kg nello strappo e 128 nello slancio.Seconda medaglia azzurra nella disciplina a questa Olimpiade, dopo il bronzo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Corriere della Sera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma di oggi Buonasera cari amici e cari amici di OA Sport e ben trovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata giornata di gare del canottaggio alle Ol ...La campionessa americana di ginnastica artistica Simone Biles ha scosso la giornata della finale a squadre con un ritiro: troppa pressione. Era una delle più attese della ginnastica artistica e di tut ...