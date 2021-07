Salvini insiste: no ai vaccini ai 12enni e all'estensione del green pass (Di mercoledì 28 luglio 2021) È arrivato il via libera anche dalla Commissione tecnico scientifica di Aifa all'utilizzo del vaccino di Moderna per la fascia di età tra i 12 e i 17 anni. Una raccomandazione che accoglie in pieno il parere espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali (Ema). Per i giovani il rapporto costi-benefici è meno favorevole, perché questi hanno meno probabilità di essere gravemente danneggiati dall'infezione da Covid-19. Ma, come spiega Enrico Bucci nella sua rubrica sul Foglio, è pur sempre favorevole: "Sebbene infatti gli effetti gravi dell’infezione sono considerevolmente meno comuni nei bambini, dopo milioni di vaccinazioni di bambini gli effetti collaterali della vaccinazione sono ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 luglio 2021) È arrivato il via libera anche dalla Commissione tecnico scientifica di Aifa all'utilizzo del vaccino di Moderna per la fascia di età tra i 12 e i 17 anni. Una raccomandazione che accoglie in pieno il parere espresso dall'Agenzia Europea per i Medicinali (Ema). Per i giovani il rapporto costi-benefici è meno favorevole, perché questi hanno meno probabilità di essere gravemente danneggiati dall'infezione da Covid-19. Ma, come spiega Enrico Bucci nella sua rubrica sul Foglio, è pur sempre favorevole: "Sebbene infatti gli effetti gravi dell’infezione sono considerevolmente meno comuni nei bambini, dopo milioni di vaccinazioni di bambini gli effetti collaterali della vaccinazione sono ...

Advertising

ilfoglio_it : VIDEO - Mentre arriva l'ok di Aifa all'uso del vaccino Moderna tra i 12 e i 17 anni, Salvini insiste: no ai vaccini… - Nadia86764779 : @berlusconi Lei insiste sul partito unico non deve rivolgersi a Meloni e Salvini ma bensì a pd e iv mai visto uno p… - arcobalenietnei : RT @GiancarloDeRisi: Troppi sbarchi. In Olanda sono preoccupati e arriva l'assist a Salvini: 'Con lui agli Interni erano diminuiti insieme… - AppostaMi : Salvini insiste nel dire che non si è vaccinato spronato dalle parole di Draghi. Excusatio non petita, accusatio m… - globalistIT : -