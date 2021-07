Ondate di sabbia e calore nei prossimi giorni, ecco in quali regioni (Di mercoledì 28 luglio 2021) Se avete intenzione di lavare la macchina vi consigliamo di aspettare ancora qualche giorno. Sono infatti in arrivo delle Ondate di sabbia (e di calore) direttamente dal deserto del Sahara nei ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Se avete intenzione di lavare la macchina vi consigliamo di aspettare ancora qualche giorno. Sono infatti in arrivo delledi(e di) direttamente dal deserto del Sahara nei ...

Advertising

leggoit : Ondate di sabbia e calore nei prossimi giorni, ecco in quali regioni - BeltramoPaolo : RT @vanabeau: Secondo me, Salvini e Meloni si sono vaccinati da tempo ma la tentazione di accalappiare i novax nel loro elettorato era trop… - annamariamoscar : Rischio ondate di sabbia (oltre che di calore) nei prossimi giorni in alcune zone di Italia - TwitPaola2 : RT @vanabeau: Secondo me, Salvini e Meloni si sono vaccinati da tempo ma la tentazione di accalappiare i novax nel loro elettorato era trop… - micheladania : RT @greenMe_it: Rischio ondate di sabbia (oltre che di calore) nei prossimi giorni in alcune zone di Italia -