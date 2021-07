Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi 28 luglio: la sciabola maschile conquista l’argento. Due i bronzi nel “4 senza” di canottaggio e con Burdisso nei 200 farfalla (Di mercoledì 28 luglio 2021) Irma Testa già a medaglia nella boxe. Pellegrini settima nei 200 stile libero, no ai 100: gareggerà in staffetta. canottaggio: doppio pesi leggeri in finale, delusione quattro di coppia. Italia protagonista con vela e windsurf. Italbasket ko, la pallavolo maschile si riscatta Leggi su lastampa (Di mercoledì 28 luglio 2021) Irma Testa già a medaglia nella boxe. Pellegrini settima nei 200 stile libero, no ai 100:ggerà in staffetta.: doppio pesi leggeri in finale, delusione quattro di coppia. Italia protagonista con vela e windsurf. Italbasket ko, la pallavolosi riscatta

