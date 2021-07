Milan, un altro giocatore a scadenza rischia di andare via? (Di mercoledì 28 luglio 2021) Per il Milan scoppia un’importante grana relativa al proprio capitano, Alessio Romagnoli. Il centrale ha il contratto in scadenza tra un anno (30 giugno 2022) e ha rifiutato nei mesi scorsi una prima offerta di rinnovo fino al 2024 alla stesso ingaggio percepito attualmente (3.5 milioni), chiedendone 5, troppi per l’area tecnica del Diavolo. Rinnovo Romagnoli, tutto è ancora in bilico Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Alessio Romagnoli se vuole conquistare il rinnovo visto il contratto in scadenza nel 2022 dovrà lottare sul campo dimostrando di non essere quello che ha perso il posto in favore di Tomori e Kjaer nella ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 28 luglio 2021) Per ilscoppia un’importante grana relativa al proprio capitano, Alessio Romagnoli. Il centrale ha il contratto intra un anno (30 giugno 2022) e ha rifiutato nei mesi scorsi una prima offerta di rinnovo fino al 2024 alla stesso ingaggio percepito attualmente (3.5 milioni), chiedendone 5, troppi per l’area tecnica del Diavolo. Rinnovo Romagnoli, tutto è ancora in bilico Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Alessio Romagnoli se vuole conquistare il rinnovo visto il contratto innel 2022 dovrà lottare sul campo dimostrando di non essere quello che ha perso il posto in favore di Tomori e Kjaer nella ...

Advertising

acmilan : Another Saturday of football awaits us: #MilanModena at Milanello ? Un altro sabato di calcio ci aspetta ? A Milan… - annabettoli1 : Conoscete El Barchett de Milan? Finalmente si riprende la navigazione estiva lungo i Navigli e turisti e milanesi… - dancanox : @eclipsedlunatic non capisco questo astio. la più grande atleta ella storia dello sport italiano e sento ancore ste… - Scaes3 : @Skysurfer72 Bah. L'anno dopo che tornò dal Milan, gli permise di indossarla. Quindi alle dichiarazioni di ieri do… - eyenx : Max incazzato che leo fece un anno al milan. Come me. Pero dare la fascia a Dybala non so... ma nn mi viene a mente… -