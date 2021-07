Mattarella, virus è mutato, vaccinazione dovere civico - morale (Di mercoledì 28 luglio 2021) "La pandemia non è ancora alle nostre spalle. Il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso. Più si prolunga il tempo della sua ampia circolazione più frequenti e pericolose possono ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) "La pandemia non è ancora alle nostre spalle. Ile si sta rivelando ancora più contagioso. Più si prolunga il tempo della sua ampia circolazione più frequenti e pericolose possono ...

robersperanza : “Il virus limita la libertà, non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo”. Grazie Presidente Mattarella - Agenzia_Ansa : FLASH | 'La pandemia non è ancora alle nostre spalle. Il virus è mutato e si sta rivelando ancora più contagioso. L… - Corriere : Mattarella: «La vaccinazione è un dovere civico e morale. Chi ci toglie la libertà è il virus»… - MRNSTSRN : RT @robersperanza: “Il virus limita la libertà, non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo”. Grazie Presidente Mattarella - SenatoriPD : RT @robertapinotti: 'Il virus limita la libertà, non gli strumenti e le regole per sconfiggerlo: senza attenzione e responsabilità rischiam… -