Maria De Filippi me l' ha appena comunicato Lorella Cuccarini | annuncio inaspettato

Lorella Cuccarini torna ad Amici. La conferma, come spiegato da lei stessa in un'intervista a Oggi, è arrivata direttamente dalla padrona di casa Maria De Filippi. "Un'esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista", ha detto la conduttrice che a breve farà 56 anni. Parlando invece del suo passato ha ammesso: "La Rai? Non coltivo risentimenti o amarezze. Quando ho un problema lo butto fuori, poi alle spalle. Guardo avanti". Nell'intervista la Cuccarini si è aperta anche sulla sua famiglia e sulla relazione con il marito, il produttore Silvio Testi: "Io ...

