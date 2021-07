(Di mercoledì 28 luglio 2021) "Julianrimane con noi" . L' amministratore delegato del Borussia, Hans - Joachim Watzke , spegne i sogni di mercato dellae ribadisce la volontà di tenere in rosa il talentuoso ...

Advertising

17Aquilotti17 : RT @sportli26181512: #Lazio, il Dortmund blocca #Brandt: 'Resta con noi': L'amministratore delegato del #BorussiaDortmund, Hans-Joachim Wat… - sportli26181512 : #Lazio, il Dortmund blocca #Brandt: 'Resta con noi': L'amministratore delegato del #BorussiaDortmund, Hans-Joachim… - LALAZIOMIA : Lazio, il Dortmund blocca Brandt: 'Resta con noi' - infoitsport : Brandt: 'Lazio o Milan? Voci di giornali italiani. Non credo lascerò Dortmund' - infoitsport : Calciomercato Lazio, L'ad del Dortmund blocca Brandt: 'Rimane qui' -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Dortmund

L'amministratore delegato del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, toglie dal mercato il fantasista: "Lui e Haaland non partiranno" ...Il calciomercato è aperto da quasi un mese e per adesso la Lazio si è mossa per rinforzare la rosa e adattarla al suo nuovo allenatore.