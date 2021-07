Immissioni in ruolo docenti da GPS prima fascia, non è previsto il servizio “misto” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2021/22: tra pochi giorni si darà avvio alla fase straordinaria, quella che prevede l'assunzione da GPS prima fascia ed elenchi aggiuntivi sui posti residui dalla fase ordinaria, fatti salvi i posti per i concorsi ordinari ancora da svolgere ed eventualmente i posti ancora da assegnare alla procedura del concorso STEM in corso di svolgimento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 luglio 2021)inanno scolastico 2021/22: tra pochi giorni si darà avvio alla fase straordinaria, quella che prevede l'assunzione da GPSed elenchi aggiuntivi sui posti residui dalla fase ordinaria, fatti salvi i posti per i concorsi ordinari ancora da svolgere ed eventualmente i posti ancora da assegnare alla procedura del concorso STEM in corso di svolgimento. L'articolo .

