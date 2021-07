Green Pass anche con l’app Stocard | come fare | Punto Informatico

Advertising

borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - sbonaccini : Se Claudio Borghi ha un minimo di coerenza, manifestando domani contro il green pass, chiederà immediatamente le di… - eErgaOmnes : RT @NFratoianni: Ma davvero hanno escluso chiese e funzioni religiose dalle misure sull'uso del #GreenPass? O il green pass, e quindi i vac… - ClaireDeLaCroi2 : @KoishiHedgehog @Massimougolini @Sterilgarda Vogliamo parlare dei no vax che scaricano i green pass falsi? Se ci me… -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass

No all' obbligo diper i lavoratori , netto Maurizio Landini . Il segretario Cgil ha esordito così ai microfoni di Agorà Estate: "Bisogna riportare a terra questa discussione. Noi partiamo da un protocollo di ...Non solo, per quanto riguarda la sospensione, non essere in possesso deldi per sé non è presupposto sufficiente. Il provvedimento deve basarsi su una oggettiva valutazione dell'idoneità ...Scuola, verso un nuovo Piano. Ipotesi (e paure) per il rientro. Il tema torna in primo piano e domani sarà all'ordine del giorno della Conferenza stato-Regione e del successivo C ...CUNEO CRONACA - Il Comitato Scuole Aperte Cuneo, insieme alla Rete Nazionale “Scuola in Presenza” di cui fa parte, ha firmato la diffida al Governo di applicare il Green Pass ai minori. “Stiamo vivend ...