Advertising

Eddie_Poker : Frenata di Salvini, le misure su green pass e scuola slittano di una settimana @sole24ore - destri_li : Frenata di Salvini, le misure su green pass e scuola slittano di una settimana - Il Sole 24 ORE @sole24ore… - JimmyMcGill70 : @kilojhi Quindi ci rassegniamo a salvini e meloni che cannoneggiano le Ong, politiche di intolleranza, frenata su d… -

Ultime Notizie dalla rete : Frenata Salvini

: estendere Green pass? attendere dati Un colloquio "proficuo e cordiale" nella definizione di Palazzo Chigi, durante il quale "sono stati affrontati temi collegati alla campagna vaccinale, al ..."Giustizia? Accettiamo le proposte di Draghi, non quelle del M5s" Nessuna, assicura, invece sulla riforma della giustizia. " Giulia Bongiorno sta lavorando in questi minuti sia con ...Dopo giorni di tensione, faccia a faccia tra il premier e il leader della Lega che offre il proprio sostegno sulla giustizia e ottiene in cambio una frenata ...Il capo dello Stato: "Non si può dire no al vaccino in spazi comuni. È il virus a limitare la libertà, non le regole per sconfiggerlo". Slitta di una settimana il decreto su scuola e trasporti: il pre ...