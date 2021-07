Dichiarazione dei redditi 2021: scadenza saldo e acconto, entro quando avviene la rateizzazione post proroga (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sulla Dichiarazione dei redditi 2021 emergono importanti aggiornamenti per il pagamento rateizzato delle imposte dopo la proroga al 15 settembre. Il riferimento va alle decisioni del governo in merito alle scadenze per il saldo e il primo acconto. Con la conversione del decreto Sostegni Bis è stata infatti varata la proroga dei versamenti relativi al saldo dell’anno precedente (2020) e al primo acconto da versare per l’anno d’imposta 2021. Tra i destinatari della misura ci sono coloro che ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sulladeiemergono importanti aggiornamenti per il pagamento rateizzato delle ime dopo laal 15 settembre. Il riferimento va alle decisioni del governo in merito alle scadenze per ile il primo. Con la conversione del decreto Sostegni Bis è stata infatti varata ladei versamenti relativi aldell’anno precedente (2020) e al primoda versare per l’anno d’im. Tra i destinatari della misura ci sono coloro che ...

