Covid Italia, contagi in aumento e più ricoveri in ospedale (Di mercoledì 28 luglio 2021) contagi Covid ancora in aumento in Italia. Secondo i dati del bollettino di oggi, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.696 nuovi casi, 1.174 in più rispetto a ieri. Il tasso di positività è al 2,3%. Diminuiscono i pazienti nelle terapie intensive, mentre aumentano i ricoveri ordinari. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 luglio 2021)ancora inin. Secondo i dati del bollettino di oggi, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.696 nuovi casi, 1.174 in più rispetto a ieri. Il tasso di positività è al 2,3%. Diminuiscono i pazienti nelle terapie intensive, mentre aumentano iordinari. L'articolo proviene daSera.

Advertising

ferrazza : Dal 1º febbraio 2021 i morti per Covid in Italia sono stati 35.776. Tra questi 423 avevano completato il ciclo vacc… - Corriere : Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati dell’Iss - nzingaretti : L’Aeroporto di Fiumicino è il primo al mondo dove si potrà fare il vaccino in partenza per le vacanze. È il sistem… - oliviabrilla : RT @janavel7: Poi fate come vi pare... 'Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati dell’Iss' (… - JVerbum : @a_meluzzi Si uccide De Donno, Red Ronnie: 'Ricordo l'intervista che gli ho fatto quando è diventato un eroe salva… -