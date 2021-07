Controlli “alto impatto”: cinque persone denunciate nel Napoletano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – cinque persone denunciate, 91 quelle identificate e 68 veicoli controllati. È il bilancio di una serie di Controlli ad “alto impatto” eseguiti tra Torre Annunziata (Napoli) e i comuni limitrofi dai carabinieri della compagnia oplontina insieme ai militari del decimo reggimento Campania e del nucleo cinofili di Sarno (Salerno). Nello specifico a Torre Annunziata i militari in piazza Imbriani hanno sorpreso e denunciato una cittadina ucraina di 48 anni sorpresa alla guida della propria auto in evidente stato di ebbrezza, nonostante la strada affollata e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –, 91 quelle identificate e 68 veicoli controllati. È il bilancio di una serie diad “” eseguiti tra Torre Annunziata (Napoli) e i comuni limitrofi dai carabinieri della compagnia oplontina insieme ai militari del decimo reggimento Campania e del nucleo cinofili di Sarno (Salerno). Nello specifico a Torre Annunziata i militari in piazza Imbriani hanno sorpreso e denunciato una cittadina ucraina di 48 anni sorpresa alla guida della propria auto in evidente stato di ebbrezza, nonostante la strada affollata e ...

