(Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Rosetta Deritira in maniera definitiva la propria disponibilità a rappresentare da candidato sindaco ilalle prossime elezioni comunali a Benevento. Unanell’aria già da questa mattina, considerato la fragorosa rottura consumatasi tra Forza Italia e le altre forze della coalizione. A questo punto, resta da capire cosa farà la stessa Forza Italia, data ormai in approdo verso i lidi mastelliani: tornerà a sedersi al tavolo della coalizione ora che è caduta l’opzione De? Di seguito l’intera lettera dell’avvocatessa beneventana. “Dopo la pubblicazione ...

anteprima24 : ** #Centrodestra, De Stasio: 'Mia candidatura non è più in campo, decisione irrevocabile' **… - anteprima24 : ** La #Lega riparte da Mignone, Grant: 'Il nostro candidato è Rosetta De Stasio' ** - TV7Benevento : GRANT (LEGA): “IL NOSTRO CANDIDATO A SINDACO E' ROSETTA DE STASIO. LAVORIAMO A CENTRODESTRA UNITO”... -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra Stasio

anteprima24.it

Cosa accade nelo in quella galassia che si può ancora definire tale? Accade che il fronte dell'unità è ...ieri aveva indicato nella inamovibilità sulla candidatura di Rosetta Dela ...Per il resto la nota è una summa di giustificazioni logiche, a partire dale l'avversione verso la Deche ne ha contraddistinto il tarlo. Liberi allora di fare le proprie ...“Essendo ormai evidente, a fine luglio, che ogni tentativo di cercare l’unità del centrodestra a Benevento è naufragato nel nulla e constatando che l’unica condizione posta da Forza Italia come base p ...Essendo ormai evidente, a fine luglio, che ogni tentativo di cercare l’unità del centrodestra a Benevento è naufragato nel nulla e constatando che l’unica condizione posta da Forza Italia come base pe ...