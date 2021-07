Calciomercato Roma, piace Shomurodov per l’attacco. E intanto bloccato Sorloth (Di mercoledì 28 luglio 2021) Calciomercato Roma: i giallorossi sono sempre alla ricerca di un attaccante. Il nuovo obiettivo è Shomurodov del Genoa José Mourinho ha chiesto un attaccante e la Roma sta cercando di accontentarlo. Azmoun è l’obiettivo numero uno, ma i giallorossi guardano anche alle alternative e, come riportato da Sky Sport, avrebbero messo ora gli occhi su Eldor Shomurodov del Genoa. Avviati i contatti con l’entourage del calciatore, ma bisognerà poi trovare un accordo col Grifone. Intato la Roma avrebbe bloccato Sorloth del Lipsia, ma avrebbe deciso di temporeggiare ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021): i giallorossi sono sempre alla ricerca di un attaccante. Il nuovo obiettivo èdel Genoa José Mourinho ha chiesto un attaccante e lasta cercando di accontentarlo. Azmoun è l’obiettivo numero uno, ma i giallorossi guardano anche alle alternative e, come riportato da Sky Sport, avrebbero messo ora gli occhi su Eldordel Genoa. Avviati i contatti con l’entourage del calciatore, ma bisognerà poi trovare un accordo col Grifone. Intato laavrebbedel Lipsia, ma avrebbe deciso di temporeggiare ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Roma | Da #Xhaka ai nomi per l'attacco: le ultime sul mercato giallorosso - DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, #Vina è arrivato in città: le immagini - DiMarzio : #Calciomercato, #Roma | #Azmoun primo nome per l'attacco di Mourinho, ma la trattativa non è semplice: il punto - TizASRoma1927 : Tifoso romanista medio in preda ai deliri del calciomercato... -Ciccio Tavano può tornare alla Roma. 'Eh ma Ciccio… - romanewseu : Roma, attaccante cercasi: #Azmoun perde quota -