Aifa approva Moderna per la fascia di età 12-17 anni (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Commissione Tecnico Scientifica di Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Spikevax (Moderna) per la fascia di età tra i 12 e i 17 anni, accogliendo pienamente il parere espresso dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA). Secondo la Commissione, infatti, i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Commissione Tecnico Scientifica di(Agenzia Italiana del Farmaco) hato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Spikevax () per ladi età tra i 12 e i 17, accogliendo pienamente il parere espresso dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA). Secondo la Commissione, infatti, i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questadi età.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Aifa approva il vaccino di Moderna per la fascia di età 12-17 anni. Accolto il parere dell'Ema. 'I dati dimostran… - TgLa7 : #Vaccino: Aifa approva uso Spikevax (Moderna) per fascia 12-17 - SkyTG24 : Vaccino Covid, Aifa approva l'uso di Moderna per la fascia 12-17 anni - vivereitalia : Vaccino, Aifa approva Moderna per la fascia di età 12-17 - VirtualRaven : RT @Cartabellotta: Da #AIFA via libera al #vaccino #Moderna per fascia di età 12-17 anni -