Traffico Roma del 27-07-2021 ore 13:30 (Di martedì 27 luglio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati per l’appuntamento con il Traffico Traffico che diminuisce e si esauriscono anche rallentamenti sulla via Pontina 3 Spinaceto il Castel di Decima direzione Pomezia rallentamenti e code presenti per tutta la mattinata a causa di un cantiere anche sul resto della capitale al momento non si rilevano particolari difficoltà difficoltà che invece si potrebbe avere sulle strade intorno a Piazza del Popolo nel pomeriggio soprattutto tra via del Muro Torto e il lungotevere per una manifestazione in programma dalle 15 alle 18 per il trasporto pubblico ricordiamo che sulla ferrovia regionale ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati per l’appuntamento con ilche diminuisce e si esauriscono anche rallentamenti sulla via Pontina 3 Spinaceto il Castel di Decima direzione Pomezia rallentamenti e code presenti per tutta la mattinata a causa di un cantiere anche sul resto della capitale al momento non si rilevano particolari difficoltà difficoltà che invece si potrebbe avere sulle strade intorno a Piazza del Popolo nel pomeriggio soprattutto tra via del Muro Torto e il lungotevere per una manifestazione in programma dalle 15 alle 18 per il trasporto pubblico ricordiamo che sulla ferrovia regionale ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 27-07-2021 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Prenestina ?????? Rallentamenti tra Via Laviano e Via dell'Acqua Vergine #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ?? #Roma #traffico - Via Aurelia Antica ?????? Rallentamenti tra Largo Tomaso Perassi e Largo Don Luigi Guanella #Luceverde #Lazio - romamobilita : #Roma #viabilità Giovedì e venerdì Roma ospita il G20 della Cultura. Giovedì, dal pomeriggio, chiusure al traffico… - VAIstradeanas : 12:32 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h -