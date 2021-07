Temptation Island 9 | Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti | ecco come vanno le cose tra loro un mese dopo il reality

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Siamo giunti all’ultimo appuntamento serale con9. Il docucondotto da Filippo Bisciglia ci ha portati in un vero e proprio viaggio nei sentimenti di sei coppie di fidanzati. Nell’ultima puntata che è ora in onda, sono stati mostrati gli ultimi due falò di confronto, quello per Manuela Carriero e Stefano Sirena e poi quello tra Alessio Tanoni e Natascia Zagato. Bisciglia ha poi potuto incontrare tutte le coppie unla registrazione delpercorso per capire se avessero effettivamente confermato lascelta presa al falò o se ci ...