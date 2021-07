(Di martedì 27 luglio 2021) “” è un libro sulla scuola ma potrebbe essere un film, anzi unatelevisiva, come vorrebbero gli autori. E’ unche mancava, nella pur ricca letteratura dedicata alla scuola e ora questo libro copre un vuoto L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : “Supplenti”, un romanzo comico-grottesco a quattro mani che aspira a diventare una serie tv -

Ultime Notizie dalla rete : Supplenti romanzo

VTrend.it

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) trasmette mercoledì 21 luglio in prima serata “Bianca come il latte, rossa come il sangue”, un film diretto da Giacomo Campiotti e basato sull'omonimo roma ...