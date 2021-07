Sindaco Ciccone | ‘Bene meeting Fondazione Magna Grecia a Scilla’

Leggi su italiasera

(Di martedì 27 luglio 2021) Il castello Ruffo di Scilla ha ospitato nella Sala d’Armi la conferenza stampa di presentazione delinternazionale ‘Sud e Futuri III- Rinnoviamo il mezzogiorno’ organizzato dallacostituita nel 1986 per promuovere lo sviluppo economico e sociale del Sud Italia. I giornalisti Paola Bottero e Alessandro Russo hanno coordinato i lavori della presentazione dell’evento culturale. Ildi Scilla Pasqualeha ringraziato gli organizzatori per aver scelto la cittadina della Costa Viola: “Dobbiamo puntare in alto e portare anche degli obiettivi ...