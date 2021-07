Retelit acquisisce il 100% della torinese Welol Next

(Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) –, società quotata sul segmento STAR e attiva nei campi dell’infrastruttura in fibra ottica e nei progetti per la trasformazione digitale, ha perfezionato l’acquisizione, tramite la sua controllataDigital Services S.p.A., delsocietà. La società acquisita è un provider italiano ICT focalizzato sullo sviluppo di soluzioni software basate su tecnologia Microsoft e ciò consentirà adi fornire ai propri clienti soluzioni che coprono l’intero stack tecnologico di Microsoft. Il corrispettivo di ...

Ultime Notizie dalla rete : Retelit acquisisce

... 1 milione di euro alla data odierna e i rimanenti 1,9 milioni all'approvazione dei bilanci, di cui un importo fino a 0,6 milioni potrà essere corrisposto, a esclusiva discrezione diDigital ...... 1 milione di euro alla data odierna e i rimanenti 1,9 milioni all'approvazione dei bilanci, di cui un importo fino a 0,6 milioni potrà essere corrisposto, a esclusiva discrezione diDigital ...(Teleborsa) - Retelit, società quotata sul segmento STAR e attiva nei campi dell'infrastruttura in fibra ottica e nei progetti per la trasformazione digitale, ha perfezionato l'acquisizione, tramite..Il Gruppo aggiunge soluzioni su Microsoft Azure e Modern Workplace alla sua offerta e amplia le competenze in ambito Microsoft 365 ...