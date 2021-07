"Questa brutta influenza non passa". E muore: il super-manager no vax sconvolge l'Italia: il caso di De Veglia, stroncato in 14 giorni (Di martedì 27 luglio 2021) "No vax fino alla morte". La scomparsa per Coronavirus di Marco De Veglia, uno dei massimi esperti Italiani di marketing, è avvenuta a Miami, dove da anni il manager lavorava come consulente, ma sconvolge soprattutto l'Italia, a partire dalla comunità di "addetti ai lavori" che ne apprezzava le qualità professionali ma che spesso sui social ne contestava le posizioni dichiaratamente "complottiste". De Veglia, triestino di nascita, è deceduto a 55 anni contagiato dalla variante Delta, e lascia la moglie Daniela Novati e il figlio Ettore. Stava male da 7 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) "No vax fino alla morte". La scomparsa per Coronavirus di Marco De, uno dei massimi espertini di marketing, è avvenuta a Miami, dove da anni illavorava come consulente, masoprattutto l', a partire dalla comunità di "addetti ai lavori" che ne apprezzava le qualità professionali ma che spesso sui social ne contestava le posizioni dichiaratamente "complottiste". De, triestino di nascita, è deceduto a 55 anni contagiato dalla variante Delta, e lascia la moglie Daniela Novati e il figlio Ettore. Stava male da 7 ...

