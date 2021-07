Prezzo Tampone: stanziate risorse per calmierarlo fino a fine settembre (Di martedì 27 luglio 2021) Prezzo Tampone: il Governo Draghi e la struttura commissariale valutano delle misure che rendano meno difficile la vita ai cittadini con l’entrata in vigore dell’estensione dell’impiego del Green pass per accedere a diverse situazioni del quotidiano. Prezzo Tampone: accordo in arrivo per inizio agosto Presso Tampone: con l’estensione dell’impiego del green pass a diverse situazioni “quotidiane” il Governo studia alcune misure per rendere meno difficile la vita ai cittadini che ancora, per un motivo o per un altro, non si sono ancora vaccinati. Le nuove regole dovrebbero diventare ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 27 luglio 2021): il Governo Draghi e la struttura commissariale valutano delle misure che rendano meno difficile la vita ai cittadini con l’entrata in vigore dell’estensione dell’impiego del Green pass per accedere a diverse situazioni del quotidiano.: accordo in arrivo per inizio agosto Presso: con l’estensione dell’impiego del green pass a diverse situazioni “quotidiane” il Governo studia alcune misure per rendere meno difficile la vita ai cittadini che ancora, per un motivo o per un altro, non si sono ancora vaccinati. Le nuove regole dovrebbero diventare ...

