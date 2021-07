"Per combattere la paura ho avuto bisogno di svuotare la cache". Intervista a Favij (Di martedì 27 luglio 2021) "Mi svegliavo la mattina e avevo paura. paura di tutto. Me ne stavo ore sul divano, bloccato. Ogni azione prima insignificante, come inserire la cialda nella macchinetta per il caffè, era diventata insostenibile e faticosa, appesantita dalle complicazioni e le paranoie che mi portavo appresso. C’è chi la chiama depressione, chi ansia. So solo che avevo bisogno di svuotare la cache. E così sono andato in un posto: senza computer, senza tv, senza cellulare”. Il ragazzo più famoso d’Italia sta disteso sul divano della sua casa in uno dei nuovi quartieri di Milano, le braccia raccolte al petto, una maglietta ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 luglio 2021) "Mi svegliavo la mattina e avevodi tutto. Me ne stavo ore sul divano, bloccato. Ogni azione prima insignificante, come inserire la cialda nella macchinetta per il caffè, era diventata insostenibile e faticosa, appesantita dalle complicazioni e le paranoie che mi portavo appresso. C’è chi la chiama depressione, chi ansia. So solo che avevodila. E così sono andato in un posto: senza computer, senza tv, senza cellulare”. Il ragazzo più famoso d’Italia sta disteso sul divano della sua casa in uno dei nuovi quartieri di Milano, le braccia raccolte al petto, una maglietta ...

Lo youtuber più famoso d'Italia ci racconta cosa è accaduto nella sua vita quando è arrivato l'Omino, il panico, e cosa fa per mandarlo via quando ritorna (lo picchia). E se le view calano, pazienza ...

