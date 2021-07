Paura per Cecilia Rodriguez, incidente in bici a Milano: 'È stata soccorsa...' (Di martedì 27 luglio 2021) incidente in bici a Milano: ' Mi hanno medicata... '. Oggi, la sorella di Belen è stata vittima di un piccolo incidente in bici. La modella argentina lo ha raccontato in una serie di storie su ... Leggi su leggo (Di martedì 27 luglio 2021)in: ' Mi hanno medicata... '. Oggi, la sorella di Belen èvittima di un piccoloin. La modella argentina lo ha raccontato in una serie di storie su ...

Advertising

borghi_claudio : La cosa ovviamente è accompagnata ad ammonimenti per smentire chi osa dire che nessun bambino precedentemente sano… - nicola_pinna : In #Sardegna è tornata un po’ di pace: aerei, elicotteri e migliaia di squadre a terra hanno domato gli #incendi. M… - Agenzia_Ansa : Folla in piazza Castello a Torino per il 'No paura Day', manifestazione contro il green pass e l'obbligo vaccinale… - proudoflouisx1 : @foolfvrlouis si cioè ho paura per Filippo - lamiadobermann : RT @minions_1987: Stefano è un manipolatore narcisista, che fa paura! La fa esaurire per farla scattare e reagire, volendola far passare p… -