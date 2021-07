Olimpiadi | nuoto | Ceccon e Miressi in semifinale nei 100 stile libero

(Di martedì 27 luglio 2021) Tokyo, 27 lug. – (Adnkronos) – Thomase Alessandrocentrano le semifinali nei 100ai Giochi di Tokyo con il primo e il terzo tempo. Il ventenne veneto nuota il primato personale di 47”71 mentre il 22enne piemontese tocca 47”83; tra i due c’è solamente lo statunitense e oro iridato a Gwangju 2019 Caeleb Dressel secondo in 47”73. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

I gemelli della velocità. Tra i più grandi del mondo. Tra i giganti Dressel e Chalmers. L'Italia si gode Thomas Ceccon e Alessandro Miressi, che si stuzzicano: chi andrà adesso più forte? In batteria, ...ROMA " Domani, mercoledì 28 luglio, Federica Pellegrini percorrerà gli ultimi storici 200 metri, alledi Tokyo , per prendersi l'ennesima medaglia. Saranno l'ultimo grande atto della "Divina", arrivata alla sua quinta finale olimpica consecutiva. La detentrice del record del mondo vorrebbe ...Il ventenne veneto nuota il primato personale di 47”71 mentre il 22enne piemontese tocca 47”83; tra i due c’è solamente lo statunitense e oro iridato a Gwangju 2019 Caeleb Dressel secondo in 47”73.Un tuffo verso la leggenda: Federica Pellegrini ha raggiunto la quinta finale olimpica, è la prima volta che accade nella storia del ...