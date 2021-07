Milan | un’agenzia e il Liverpool vogliono strappare un altro big

Leggi su serieanews

(Di martedì 27 luglio 2021) Kessie ha rassicurato i tifosi sulla sua permanenza al, ma ilsta tentando diil giocatore a Pioli. Maldini e Massaraallestire uncompetitivo sia in Italia che in Champions League. I rossoneri si sono qualificati per la massima competizione europea dopo 7 anni eonorare al massimo il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.