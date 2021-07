' Mamma | ti aggiusto io la finestra' Stefano precipita per dieci metri e muore | aveva 46 anni | lascia un bimbo piccolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mamma aggiusto

corriereadriatico.it

JESI - Stava sistemando una finestra a casa della madre, quando improvvisamente ha perso l'equilibrio, precipitando nel vuoto . Un volo di circa 10 metri che gli è stato fatale. La tragedia si è ...La vicenda del ragazzo che ha ucciso il padre per difendere laè finita in tribunale. 'Ero sotto choc, pietrificato'. È la frase che Loris Pompa ripete ... 'Tiio', 'Ti spacco quella testa'...Per l’Italia si tratta della quinta medaglia nell’edizione di Tokyo 2020. Oro al cinese Chen e argento al colombiano Mosquera Lozano ...E’ partita per una vacanza studio. "I ragazzi del gruppo sono rimasti soli, l’ambasciata è informata ma ancora non li ha contattati" ...