“Ma è per Pierpaolo Pretelli”. Elisabetta Gregoraci, la scoperta e le accuse: “Sei senza dignità” (Di martedì 27 luglio 2021) Periodo di grande lavoro questo per Elisabetta Gregoraci. Dopo il suo fortunatissimo percorso al Grande Fratello Vip 5, questa estate la ex di Briatore è tornata al timone della nuova edizione di Battiti Live, che sta riscuotendo un grandissimo successo. Non si tratta solo di questo. Infatti per la prima volta EliGreg ha anche debuttato nel mondo della musica. Pochi giorni fa è uscita la sua prima canzone, Anno Zero, in collaborazione con Alan Palmieri, col quale collabora anche per la gara musicale. Proprio per quanto riguarda il suo primo singolo, la Gregoraci ha così affermato: “Diciamo che mi sono ritrovata in un studio di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Periodo di grande lavoro questo per. Dopo il suo fortunatissimo percorso al Grande Fratello Vip 5, questa estate la ex di Briatore è tornata al timone della nuova edizione di Battiti Live, che sta riscuotendo un grandissimo successo. Non si tratta solo di questo. Infatti per la prima volta EliGreg ha anche debuttato nel mondo della musica. Pochi giorni fa è uscita la sua prima canzone, Anno Zero, in collaborazione con Alan Palmieri, col quale collabora anche per la gara musicale. Proprio per quanto riguarda il suo primo singolo, laha così affermato: “Diciamo che mi sono ritrovata in un studio di ...

Ultime Notizie dalla rete : per Pierpaolo 'Gregoraci, canzoni d'amore per Pretelli': Elisabetta non la prende bene ...mai nata l'avrebbe rimproverata invitandola a smettere di dedicare canzoni d'amore a Pierpaolo ...corri dietro?' Poi la persona in questione le ha suggerito di trovarsi un uomo che la ami in tutto e per ...

Elisabetta Gregoraci ripensa a Pierpaolo? La verità ...sono state piuttosto chiare facendo intendere che lei non sta assolutamente mandando alcun messaggio a Pierpaolo Pretelli . In quanto entrambi hanno fatto la propria vita e stanno andando avanti per ...

