Lusso | settore orafo | forte rimbalzo in primo trimestre

(Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – Archiviato il 2020 incontrazione (-35%), la domanda mondiale di gioielli in oro ha registrato unnel(+52% in quantità) grazie al recupero dai minimi dello stesso periodo del 2020, in particolare in Cina. Anche le esportazioni italiane di gioielli in oro hanno reagito positivamente, con una crescita del 18,4% in valore e del 12,5% in quantità, grazie a buoni risultati diffusi su molti dei principali sbocchi commerciali. E’ quanto si legge nel Focus sula cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. In particolare, ...