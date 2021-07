Lipsia | Brobbey | «Quando ho saputo di Marsch l’ho cercato su Google»

(Di martedì 27 luglio 2021) Brian, neo attaccante del club tedesco, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del quotidiano BILD Brian, neo attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della BILD: «Devo dire che per me è stato strano. Nagelsmann aveva detto che sarebbe rimasto ale mi aspettavo di avere lui come allenatore, ma ho avuto una buona conversazione coned è un ottimo allenatore. Ora parliamo quasi tutti i giorni. Sono contento di essere qui. Devo allenarmi duramente ogni giorno e farmi vedere per dar modo all’allenatore di puntare su di me. Voglio essere ...

