L'imprenditore che drogava le ragazze e ne abusava ha lasciato il carcere (Di martedì 27 luglio 2021) AGI - Alberto Genovese lascia il carcere di San Vittore dopo quasi nove mesi e passa in regime di arresti domiciliari in una clinica privata specializzata nella diagnosi e cura dei disturbi psichiatrici e delle dipendenze. Lo ha deciso con un'ordinanza il gip di Milano Tommaso Perna accogliendo l'istanza degli avvocati Luigi Isolabella e Davide Ferrari, legali del 43enne che si trovava in custodia cautelare in carcere dallo scorso 7 novembre per due presunti episodi di violenza sessuale commessi a Ibiza ai danni di una 23enne (10 luglio 2020) e nel suo attico in centro a Milano nei confronti di una 18enne (10-11 ottobre 2020). Per evitare il rischio di fuga l'imprenditore ... Leggi su agi (Di martedì 27 luglio 2021) AGI - Alberto Genovese lascia il carcere di San Vittore dopo quasi nove mesi e passa in regime di arresti domiciliari in una clinica privata specializzata nella diagnosi e cura dei disturbi psichiatrici e delle dipendenze. Lo ha deciso con un'ordinanza il gip di Milano Tommaso Perna accogliendo l'istanza degli avvocati Luigi Isolabella e Davide Ferrari, legali del 43enne che si trovava in custodia cautelare in carcere dallo scorso 7 novembre per due presunti episodi di violenza sessuale commessi a Ibiza ai danni di una 23enne (10 luglio 2020) e nel suo attico in centro a Milano nei confronti di una 18enne (10-11 ottobre 2020). Per evitare il rischio di fuga l'...

ilriformista : La Procura di Roma fece arrestare Romeo. Lui aveva presentato un esposto contro un imprenditore che ora si è saputo… - ShooterHatesYou : Mi viene in mente un imprenditore che stimo (per scelte etiche che ha fatto, localizzare in Ita ecc), lo cerco su T… - Epesses59Tigre : RT @FGranatelli: - rosanna_vespoli : ….ma CHE BELLA NOTIZIA!????..”Parita’ di GENERE”?….ma…..FATEMI il piacere!….Gira e VOLTA le #Donne SONO SEMPRE DISCRI… - lufo88ita : A margine. Non è un vero che ci sono molti imprenditori in Italia. Ci sono artigiani, tecnici ecc, ma imprenditori… -