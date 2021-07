Leverkusen, esplosione in un impianto chimico: 2 feriti gravi e 5 persone disperse (Di martedì 27 luglio 2021) Forte esplosione a Leverkusen, nel distretto di Bürrig in Germania, questa mattina intorno alle 10:00 in un impianto chimico. Un forte boato ha squarciato il silenzio, lo stabilimento ha preso fuoco e un’enorme nube di fumo, prima bianco, poi nero, si è levata in aria, riempiendo il cielo, visibile a diversi chilometri di distanza: la nube si vedeva addirittura da Colonia, che dista 11 chilometri. L’esplosione è stata avvertita fino a Leichlingen. Secondo le prime informazioni ci sarebbero «diversi lavoratori feriti»; l’azienda ha riferito di almeno due persone in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 luglio 2021) Forte, nel distretto di Bürrig in Germania, questa mattina intorno alle 10:00 in un. Un forte boato ha squarciato il silenzio, lo stabilimento ha preso fuoco e un’enorme nube di fumo, prima bianco, poi nero, si è levata in aria, riempiendo il cielo, visibile a diversi chilometri di distanza: la nube si vedeva addirittura da Colonia, che dista 11 chilometri. L’è stata avvertita fino a Leichlingen. Secondo le prime informazioni ci sarebbero «diversi lavoratori»; l’azienda ha riferito di almeno duein ...

