Gazzetta: con la Serie A a 18 squadre si perderebbe il 15-20% dei ricavi (Di martedì 27 luglio 2021) La maggior parte dei club di Serie A è contraria alla riforma della Serie A con la riduzione da 20 a 18 squadre. A preoccupare sono i minori ricavi che si avrebbero con il nuovo format. La Gazzetta dello Sport sciorina un po' di numeri in base alle prime stime. "Le prime stime dicono che con il campionato a 18 squadre le perdite varierebbero tra il 15 e il 20%. Partiamo dalla biglietteria. Qui la riduzione è stata valutata tra il 2 e il 10% (i big match restano, ma l'impatto si farebbe comunque sentire in modo importante) ed è legata alla riduzione del prezzo degli abbonamenti (inevitabile ...

