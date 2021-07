Elisabetta Barone candidata-sindaco | subito lo strappo di Azione

(Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Più spine che petali nel bouquet di rose regalato dalla politica salernitana alla preside. Quelle dei partiti che esprimono candidature diverse (il più tagliente è quello ‘social’ di Gigi Casciello, deputato di Forza Italia), la dirigente scolastica, li avrà messi in conto. Probabilmente avrà invece metabolizzato con più fatica quelle riservate – a poche ore dalla sua discesa in campo – da, una delle ‘gambe’ su cui pensava di poggiare il suo ‘tavolo’. Dissenso pesante in quanto giunge proprio dall’area moderata e di ispircattolica della quale la ...

di Erika Noschese "L'amministrazione comunale, così come tante altre, non ha saputo fornire risposte adeguate alle richieste dei cittadini". Parla così, dirigente scolastica dell'Alfano I e candidata sindaco con una coalizione civica che vanta al suo interno ben otto liste più il Movimento 5 Stelle che, al momento, non ha ancora ...Inderogabile la difesa del nostro ambiente (di Elena Tempestini) La foto notizia:da oggi in pista con otto liste. Dubbiosi i 5 Stelle. Compare l'alternativa a sinistra Di spalla: L'...Elisabetta Barone scende ufficialmente in campo alle prossime elezioni comunali di Salerno. Domani (lunedì 26 luglio), alle 17.30, al Polo Nautico, la preside del liceo “Alfano I” ufficializzerà la ca ...Nei giorni scorsi una delegazione del Forum delle associazioni familiari di Puglia, guidata dalla presidente Lodovica Carli, è stata ricevuta nella sede della Presidenza della Regione dal governatore ...