Denise Pipitone, la rabbia di Piera Maggio: “Ci hai procurato tanto dolore, non avrai mai pace” (Di martedì 27 luglio 2021) Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, affida un duro sfogo ai canali social dedicati alla ricerca della bimba scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo (Trapani) e mai ritrovata. In un post condiviso su Facebook e Instagram, la donna sfoga tutta la sua rabbia e avverte: “Non avrai mai pace“. Le indagini sul caso della piccola continuano, tra nuove luci e ombre. Denise Pipitone, la rabbia di Piera Maggio: “Non avrai mai pace“ “Gli occhi di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 27 luglio 2021), madre di, affida un duro sfogo ai canali social dedicati alla ricerca della bimba scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo (Trapani) e mai ritrovata. In un post condiviso su Facebook e Instagram, la donna sfoga tutta la suae avverte: “Nonmai“. Le indagini sul caso della piccola continuano, tra nuove luci e ombre., ladi: “Nonmai“ “Gli occhi di ...

