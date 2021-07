Crisi ex Embraco in un vicolo cieco

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – “Non faccio campagne elettorali sulla pelle dei lavoratori. Continuerò a dire la verità: del cosiddetto piano Italcomp non esiste niente se non una versione verbale fornita dal dott. Maurizio Castro alla quale, per altro, non è mai seguito, purtroppo, alcun riscontro formale“. Lo dichiara in una nota il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. “Il MiSE – spiega – mette in campo, a tutela dei lavoratori, tutti gli strumenti di incentivo possibili per la riconversione industriale. Non si possono nascondere le difficoltà a trovare gli investitori. La ricerca prosegue senza sosta insieme al Viceministro Todde“. La vertenza della Exsi ...