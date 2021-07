**Covid: morta la bimba di 11 anni contagiata da sorella, tutta la famiglia era no vax** (Di martedì 27 luglio 2021) Palermo, 27 lug. (Adnkronos) - E' morta nel primo pomeriggio di oggi all'ospedale Di Cristina Di Palermo la bambina di 11 anni ricoverata nel reparto di terapia intensiva Covid con la variante Delta. La bimba soffriva di una malattia metabolica rara. A contagiarla era tata la sorella maggiore di ritorno da un viaggio in Spagna. I genitori della piccola vittima non sono vaccinati e sono risultati positivi al virus. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Palermo, 27 lug. (Adnkronos) - E'nel primo pomeriggio di oggi all'ospedale Di Cristina Di Palermo la bambina di 11ricoverata nel reparto di terapia intensiva Covid con la variante Delta. Lasoffriva di una malattia metabolica rara. A contagiarla era tata lamaggiore di ritorno da un viaggio in Spagna. I genitori della piccola vittima non sono vaccinati e sono risultati positivi al virus.

