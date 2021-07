Amazon non accetterà Bitcoin, prezzo crolla del 5% (Di martedì 27 luglio 2021) Niente Bitcoin per gli acquisti su Amazon. Il colosso di Jeff Bezos smentisce la notizia circolata ieri e nel giro di poche ore il valore della moneta virtuale è crollato, velocemente come era salito. ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) Nienteper gli acquisti su. Il colosso di Jeff Bezos smentisce la notizia circolata ieri e nel giro di poche ore il valore della moneta virtuale èto, velocemente come era salito. ...

