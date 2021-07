Alitalia: chiede un altro anno cigs per 7.086 dipendenti (Di martedì 27 luglio 2021) Alitalia in amministrazione straordinaria ha aperto la procedura per una proroga di un altro anno (dal 22 settembre 2021 al 23 settembre 2022) della cassa integrazione straordinaria a zero ore per ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021)in amministrazione straordinaria ha aperto la procedura per una proroga di un(dal 22 settembre 2021 al 23 settembre 2022) della cassa integrazione straordinaria a zero ore per ...

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia chiede Alitalia chiede un altro anno di cigs per 7.086 dipendenti 6.877 per Alitalia, 209 per Cityliner, fino settembre 2022. Alitalia in amministrazione straordinaria ha aperto la procedura per una proroga di un altro anno (dal 22 settembre 2021 al 23 settembre 2022) della cassa integrazione straordinaria a zero ore per ...

Alitalia: chiede un altro anno cigs per 7.086 dipendenti ... di cui 6.877 per Alitalia e 209 per la compagnia regional Cityliner. Lo si legge nelle comunicazione inviate dall'azienda ai sindacati. La richiesta, che sarà oggetto di trattativa con i ...

Alitalia chiede un altro anno di cigs per 7.086 dipendenti Rai News Alitalia chiede un altro anno di Cigs per 7.086 dipendenti Alitalia, in amministrazione straordinaria, ha aperto la procedura per una proroga di un altro anno della cassa integrazione straordinaria a zero ore per complessivi 7.086 dipendenti, di cui 6.877 per ...

Alitalia chiede un altro anno Cigs per 7.086 dipendenti: fino a settembre 2022 Novità in vista per i dipendenti dell'Alitalia (e, indirettamente, della futura Ita). Alitalia in amministrazione straordinaria ha aperto la procedura per una proroga di un altro ...

